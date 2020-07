Unieuro: 12 mesi di DAZN e Chromecast ad un super prezzo fino al 23 Luglio

Una nuova interessante offerta irrompe nel catalogo di Unieuro. La catena di distribuzione infatti fino al prossimo 23 Luglio permetterà agli utenti di acquistare, esclusivamente nei negozi, una card prepagata DAZN da 12 mesi con Chromecast abbinato ad un prezzo ultraconveniente.

Il bundle infatti può essere portato a casa al prezzo di 100,99 Euro, a fronte di un valore di mercato di 139,98 Euro. L'offerta insomma è davvero interessante, soprattutto per gli amanti del grande calcio che terrà compagnia tutti durante l'estate con l'ultima tranche di Serie A, a cui si aggiungono anche le altre competizioni internazionali.

L'attivazione della carta prepagata avviene attraverso la pagina di DAZN in cui è necessario inserire il codice stampato sulla card e procedere all'attivazione. La promozione è compatibile sia con coloro che sono già in possesso di un account DAZN che per coloro che non ne hanno mai creato uno.

DAZN trasmetterà Juventus - Atalanta di stasera, alle 21:45, ma per ogni giornata di Serie A ha i diritti per la trasmissione di tre partite su dieci. Resta da capire se prenderà parte all'asta per i diritti tv del prossimo triennio, che dovrebbero tenersi in estate. Si vocifera anche di un possibile ingresso di Amazon nella partita, che potrebbe sbaragliare la concorrenza.