Unieuro: 1300 Euro di sconto sul TV Samsung QLED Q85R da 55'

Anche quest'oggi, Unieuro torna alla carica con un interessante sconto su un TV. La catena di distribuzione ha tagliato del 54% il prezzo di un televisore Samsung QLED, che può essere portato a casa ad un prezzo davvero molto conveniente.

Si tratta del modello Q85R del 2019, con pannello QLED 4K da 55 pollici, che viene proposto da Unieuro al prezzo di 1.099 euro, per un risparmio considerevole se si confronta ai 2.399 Euro di listino del produttore.

Rispetto al Q80R, il televisore offre una retroillumininazione a più zone che garantisce una resa migliore. Il TV ovviamente supporta il 4K Ultra HD ed offre una risoluzione di 3840x2160 pixel. Sotto la scocca troviamo il processore Quantum 4K con l'intelligenza artificiale in grado di ottimizzare in tempo reale le prestazioni basandosi sulle condizioni di visione ed i contenuti. Presente anche la tecnologia FreeSync che riduce il ritardo nella ricezione del segnale durante le sessioni di gaming, a cui si aggiunge il Dynamic Black Equalizer per il bilanciamento dei neri e l'ottimizzazione delle immagini attraverso l'analisi delle scene. L'Intelligent Mode invece regola la luminosità ed il volume in base all'ambiente circostante.

Unieuro come sempre garantisce la consegna gratuita a casa, la possibilità di pagare con PayPal ed anche l'assistenza aggiuntiva di 36 mesi con un sovraprezzo di 159,99 Euro.