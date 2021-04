Unieuro: fino a 150 Euro in meno su diversi notebook HP, Lenovo e Microsoft

Con il lancio del nuovo volantino Unieuro “Gli Sconti Che Sognavi” la catena di negozi ora presenta altri sconti su computer portatili di fascia medio-alta a marchio HP, Lenovo e Microsoft. Vediamo quali sono i modelli interessati nello specifico e i prezzi a cui vengono proposti.

Partiamo, come da nostra prassi, dal notebook più economico disponibile ovvero Lenovo IdeaPad 3 15IIL05, sceso a 549,90 Euro a partire dai 599,99 Euro di listino. Si parla di un computer dotato di display LED IPS Full HD da 15,6 pollici 1920 x 1080, mentre sotto la scocca figurano il processore Intel Core i3-1005G1 con clock base pari a 1.2 GHz e Boost a 3.4 GHz, scheda grafica condivisa Intel UHD Graphics, 8 GB di memoria RAM DDR4 a 2666 MHz e SSD M.2 da 512 GB lato archiviazione.

Segue poi il computer portatile HP Pavilion 15-eg0000nl che scende dai 1.149,99 Euro di listino ai 999 Euro attuali, dotato di processore Intel Core i7-1165G7 che arriva fino alla velocità di clock Boost di 4.7 GHz, schermo Full HD da 15.6 pollici, scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce MX450 con 2 GB di memoria vRAM, 16 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz e SSD M.2 NVMe da 1000 GB.

Dulcis in fundo troviamo anche Microsoft Surface Laptop Go con, sotto la scocca, CPU Intel Core i5-1035G1 per clock base pari a 1 GHz e Boost a 3.6 GHz, 8 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di SSD, mentre il display è un PixelSense touchscreen da 12,4 pollici con risoluzione pari a 1536x1024 pixel. Il tutto viene proposto a 749 Euro anziché 819 Euro. Ricordiamo che tutti e tre i modelli qui visti resteranno in offerta fino al prossimo 25 aprile 2021.

La stessa catena di negozi offre anche altre promozioni molto allettanti su smartphone, tablet, smartwatch e tanti altri dispositivi nel contesto dell'ultimo volantino “Offerte Solo Online”, anch’esse valide fino al 25 aprile 2021.