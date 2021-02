Unieuro, quasi 150 Euro di sconto su due Smart TV con Ambilight

Ancora poche ore per beneficiare dei Lovely Days di Unieuro, che nel frattempo ha lanciato la nuova campagna Sconti Batticuore, valida fino al 14 marzo 2021.

Fra le tante offerte presenti nella nuova selezione Unieuro, hanno suscitato il nostro interesse anche alcune soluzioni per l'Home Entertainment dotate della tecnologia Philips Ambilight.

Stiamo parlando in particolare di Smart TV e la prima opzione riguarda un pannello dalle dimensioni contenute. Il Philips 43PUS8535/12 è una Smart TV da 43 pollici con pannello 4K e pieno supporto alla tecnologia HDR 10 e 10 Plus. Non manca il supporto ai nuovi standard per il digitale terrestre DVB-T2 e satellitare DVB-S2. Questo piccolo gioiellino dotato di illuminazione Ambilight, che cambia colore in sincronia con l'immagine sullo schermo, viene proposto a 549,99 Euro, per uno sconto del 21% rispetto al prezzo di listino.

Se lo spazio nel vostro salotto non è un problema, la soluzione potrebbe essere il Philips 58PUS8535/12 da ben 58 pollici. Questa Smart TV fa parte della stessa gamma del pannello da 43 pollici e ne mantiene tutti i benefici, compreso il supporto all'HDR 10+. Offerta a 749,90 Euro, questa volta lo sconto è del 16%, per un risparmio totale di 149,10 Euro sul prezzo di listino.

In entrambi i casi, il sistema operativo a bordo è Android TV, dotato di tutte le principali feature che possiamo trovare sulle piattaforme concorrenti, ma beneficia inoltre del supporto Chromecast per effettuare il mirroring dallo smartphone e per controllare la TV tramite l'app Google Home e l'assistente vocale di Google. Interessante anche il telecomando Philips in dotazione, che integra sul dorso una tastiera QWERTY completa.