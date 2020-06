Unieuro: 150 Euro di sconto sul PC convertibile HP Pavilion x360 con i3

Interessante promozione proposta da Unieuro su un PC convertibile 2-in-1 targato HP. La catena di distribuzione infatti permette di risparmiare 150 Euro su un Pavilion X360, con processore i3.

Il prezzo proposto è di 499 Euro, il 23% in meno rispetto ai 649 Euro di listino, per un risparmio appunto di 150,99 Euro.

A livello di scheda tecnica, il 2-in-1 include uno schermo da 14 pollici con risoluzione di 1920x1080 pixel, mentre sotto la scocca troviamo il processore i3-8130U di ottava generazione, accompagnato da 8 gigabyte di RAM DDR4 ed un SSD da 128 gigabyte. Non troviamo alcuna scheda grafica dedicata, tanto meno un driver ottico, mentre per quanto riguarda il sistema operativo, è presente Windows 10 Home.

Unieuro garantisce anche la consegna a casa gratuita ed anche il ritiro in negozio, con possibilità di effettuare il pagamento online in anticipo anche tramite PayPal. Nella scheda tecnica leggiamo però che lo sconto è accessibile previa verifica della disponibilità che, almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, è garantita.

Il negozio consente anche di aggiungere a 99,99 Euro l'assistenza extra di 12 mesi che si va ad aggiungere ai 24 mesi previsti dalla legge. Il prodotto rientra anche nel programma di fedeltà di Unieuro con 249 punti.