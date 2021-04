Unieuro: 20% di sconto su un TV Sony da 43 pollici 4K HDR

Dopo aver riportato le offerte del giorno di Mediaworld, ci spostiamo su Unieuro che in giornata odierna propone una promozione molto interessante su un TV Sony da 43 pollici, su cui viene garantita una riduzione del prezzo del 20%.

Il modello interessato è il KD-43XH81 da 43 pollici, che è disponibile a 599 Euro, il 20% in meno rispetto ai 749 Euro di listino. Il risparmio è quindi di 150 Euro netti, a cui si aggiunge anche la possibilità di riceverlo a casa a costo zero, dal momento che le spese di spedizione sono gratuite così come il ritiro in negozio.

Il TV è basato su un pannello da 43 pollici 4K Ultra HD HDR con risoluzione di 2840x2160 pixel. Presenti i sintonizzatori DVB-T2 e DVB-S2, un aspetto da non prendere sottogamba in vista dell'imminente switch off al nuovo digitale terrestre. Sotto il display è presente il processore X1 che opera in combinazione con 4K X-Reality Pro e garantisce la risoluzione di 4K su qualsiasi contenuto. Il display Triluminos garantisce invece una riproduzione di una gamma di colori più ampia e precisa.

Se si sceglie l'acquisto in negozio, inoltre, è possibile anche godere del bonus TV da 50 Euro che porta il totale a 549 Euro, con il risparmio a 200 Euro dal prezzo di listino.