Unieuro: quasi 200 Euro di sconto su iPhone Xr da 256GB

La domenica porta con se un importante sconto su iPhone Xr, che viene proposto da Unieuro ad un prezzo molto ribassato rispetto a quello di listino. L'occasione quindi sembrerà sicuramente ghiottissima a coloro che erano alla ricerca di una riduzione del costo per portare a casa lo smartphone di casa Apple.

iPhone Xr, nella variante con 256 gigabyte di memoria interna e colorazione nera può infatti essere acquistato a 729 Euro, 170 Euro in meno rispetto agli 899 Euro di listino. Il risparmio quindi è importante e pari al 18%, ecco perchè come dicevamo poco sopra sarà sicuramente apprezzato da molti.

Per chi non lo conoscesse, iPhone Xr è lo smartphone di fascia media di Apple con processore A12 e schermo da 6,1 pollici LCD, con sistema di riconoscimento facciale Face ID che come noto ha preso il posto de Touch ID.

Il processore, come dicevamo poco sopra, è l'A12 Bionic che include il sistema di Neural Engine di nuova generazione per offrire prestazioni di alta qualità grazie al machine learning. A livello fotografico è incluso anche il supporto alla funzione Smart HDR che grazie al processore ISP ottimizzato e gli algoritmi dà più luce alle fotografie anche nelle zone d'ombra, rendendole più dettagliate.