Unieuro: 200 Euro di sconto sul TV LG OLED CX da 55 pollici

Unieuro, nell'ambito del volantino di Marzo 2021, propone uno sconto molto interessante su un TV a marchio LG, che viene proposto a 200 Euro in meno rispetto al prezzo di listino imposto dal produttore.

Si tratta dell'LG OLED CX da 55 pollici, che viene proposto a 1.499 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 1.699 Euro di listino, per un risparmio dell'11%. Unieuro propone la consegna a domicilio gratuita ed il ritiro in negozio a costo zero, ma consente anche di aggiungere l'assistenza extra per 36 mesi a decorrere dal termine della garanzia di legge di 24 mesi a 179,99 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata.

A livello tecnico, siamo di fronte ad un TV LG con pannello OLED 4K Ultra HD, con risoluzione di 3840x2160 pixel, compatibile con i formati del segnale digitale terrestre DVB-T2 e satellitare DVB-S2. Il televisore è basato sul processore a9 Gen 3 e supporta anche il Dolby Atmos e Dolby Vision IQ, oltre che la tecnologia NVIDIA G-Sync.

Nella nostra recensione dell'LG CX, il caporedattore Alessio Ferraiuolo l'ha definito il tv più completo per PlayStation 5 ed Xbox Series X, ed infatti non è un caso che sia una delle prime scelte di coloro che hanno acquistato le console di nuova generazione.