Unieuro: 200 Euro di sconto sul TV Panasonic TX-58GX810E da 58'

Dopo aver parlato dei super sconti sul TV Samsung QE65Q80RAT QLED, quest'oggi torniamo a parlare dello stesso mercato e nello specifico ci soffermiamo su un televisore Panasonic su cui Unieuro propone uno sconto del 22%.

Si tratta del Panasonic TX-58XG810E, un TV con schermo da 58 pollici 4K Ultra HD e risoluzione di 3840x2160 pixel, che può essere acquistato a 699 Euro, il 22% in meno rispetto agli 899 Euro di listino, per un risparmio di 200 Euro. La catena di distribuzione, che propone anche la consegna a domicilio gratuita e la possibilità di ritirare il prodotto nel magazzino dopo il pagamento online. Come sempre si può aggiungere l'assistenza aggiuntiva di 36 mesi spuntando l'apposita casella nella scheda prodotto e pagando un sovrapprezzo di 129,99 Euro.

Il televisore è basato sulla tecnologia LED, ed è chiaramente compatibile con il digitale terrestre DVB-T2 che è in fase di rollout in Italia. Garantito anche il supporto HDR10+ e Dolby Vision, oltre che Dolby Atmos. Al suo interno è presente il processore HCX che garantisce un'ottima tecnologia di elaborazione 4K con ottimizzazione speciale.

Si tratta senza dubbio di un'ottima promozione, ma come sempre la catena di distribuzione non ha diffuso alcun tipo d'informazione sulla data di scadenza dell'offerta.