Unieuro, 22% di extra sconto direttamente nel carrello fino al 31 Dicembre 2023

A poche ore dal lancio dei nuovi sconti solo online di Unieuro, segnaliamo un’altra promozione disponibile sul sito web della catena di distribuzione fino al 31 Dicembre 2023, che permette di ottenere un extra sconto del 22% direttamente nel carrello.

Come si legge direttamente nelle condizioni della promozione, l’extra sconto del 22% viene applicato nel carrello su piccoli e grandi elettrodomestici, climatizzatori ed articoli regalo a fronte di una spesa minima di almeno 99 Euro.

Unieuro evidenzia anche che la promozione è valida per ordini con consegna a domicilio. Sono esclusi i prodotti presenti nel volantino e negli speciali, e Dyson V15DE ECTSUBMAR.

La lista completa dei prodotti che partecipano alla promozione può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo: i prezzi indicati non comprendono la riduzione del 22% e per vedere il costo reale completo e finale vi invitiamo ad inserirli nel carrello.



Ricordiamo che da qualche ora è disponibile anche il nuovo volantino di Expert che propone il Fuoritutto che propone anch'esso una serie di offerte molto interessanti.

