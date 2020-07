Unieuro, fino al 23 Luglio ci sono i Summer Days: ecco le offerte del nuovo volantino

Dopo il termine del Bastard Black Friday, Unieuro ha lanciato il nuovo volantino battezzato "Summer Days", che fino al 23 Luglio 2020 proporrà un'ampia gamma di sconti e promozioni su tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica.

Il Samsung Galaxy A20e da 32 gigabyte può essere acquistato a 129,90 Euro, rispetto ai 169,90 Euro di listino, per un risparmio del 23%. In sconto però c'è anche il Galaxy A71 a 359,90 Euro, il 29% in meno dai 509,80 Euro precedenti. Il Galaxy Tab A del 2019 nella configurazione WiFi Only invece passa a 169,99 Euro , dai 219,99 Euro di listino. Interessante anche l'offerta su Huawei P40 Lite da 64 gigabyte, a 179,90 Euro.

Per quanto riguarda il fronte Apple, il MacBook Air da 13,3 pollici con processore Intel Core i3 di decima generazione, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 256 gigabyte può essere portato a casa a 1.149 Euro, 80 Euro in meno rispetto al prezzo richiesto dalla società di Cupertino per la stessa configurazione.

Molto ricca l'offerta sui TV: l'OLED 65B9SLA di LG da 65 pollici passa a 1899 Euro, con le AirPods Classic in abbinata, mentre sul Samsung QE55Q70TAT QLED da 55 pollici è possibile risparmiare 168 Euro e può essere acquistato a 1.099 Euro, con le Galaxy Buds+ in abbinata.