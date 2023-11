Unieuro, 24% di extra sconto su migliaia di prodotti: la nuova offerta del Black Friday

Contestualmente al Gran Finale del Black Friday di Euronics, arriva quest’oggi anche il nuovo volantino di Unieuro che solo 23 e 24 Novembre 2023 propone un extra sconto del 24% direttamente nel carrello su migliaia di prodotti con prezzi a partire da 199 Euro.

Come leggiamo direttamente nelle condizioni, la promozione è valida solo per gli ordini con consegna a domicilio, e sono esclusi i prodotti presenti nel volantino, gli speciali, altre promozioni in corso, le console da gioco, i software da gioco, i Controller Sony Ps5 Dualsense, iPhone, AirPods, Apple Watch, iPad, i computer del brand Apple, la scopa ricaricabile Dyson V15DETECTSUBMAR, la macchina caffè DeLonghi RIVELIA, i prodotti dei brand Asko, Liebherr, Miele e Smeg linea 50's style.

Lo sconto viene applicato direttamente nel carrello al momento del check-out, ma scorrendo il volantino vediamo che è possibile godere della riduzione su robot aspirapolvere iRobot Roomba, scope elettriche a marchio Dyson, TV, smartphone come il Samsung Galaxy S23 o il Redmi Note 12 Pro, ma anche tablet e laptop.

La lista contenente i prodotti che rientrano nella promozione è disponibile direttamente sul sito web di Unieuro. Ricordiamo che per godere dello sconto è necessario aggiungerli semplicemente al carrello: prima del pagamento verrà mostrato il prezzo ridotto.