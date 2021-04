Unieuro: 24% di sconto su un TV LG OLED da 55 pollici

Continuano le promozioni di Unieuro, nell'ambito del volantino che ha preso il via nella giornata di ieri e tra i numerosi TV in offerta, che si aggiungono alle cinque smart TV DVB-T2 a meno di 200 Euro, segnaliamo uno sconto molto interessante proposto su un TV OLED da 55 pollici.

Si tratta dell'LG CX da 55 pollici, che passa a 1.399 Euro, il 24% in meno rispetto ai 1.848 Euro precedenti. Unieuro garantisce la consegna gratuita ed il ritiro in negozio a costo zero, ma soprattutto la promozione che permette di portare a casa oltre al TV anche gli auricolari True Wireless LG Tone FN6.

Il TV, ovviamente, è 4K Ultra HD con risoluzione di 3840x2160 pixel, ma viene garantito anche il supporto al G-Sync di NVIDIA, al Dolby Vision IQ, Dolby Atmos e Filmmaker Mode. Presente sotto la scocca il processore a9 Gen3 4K con intelligenza artificiale che ottimizza automaticamente immagini ed audio per offrire un'esperienza immersiva.

Soffermandoci sul comparto gaming, oltre al G-SYNC è presente anche la compatibilità con l'HDMI 2.1, oltre che al VRR, ALLM ed eARC, tutte feature che assicurano un'esperienza dinamica con risoluzione più elevata e grafica fluida e sincronizzata. Presente anche l'HGiG che riconosce le performance del TV per regolare l'HDR.