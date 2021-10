Unieuro, 28% di sconto sull'aspirapolvere smart LG che sfida Dyson

Dopo essere scesi nel dettaglio delle offerte di Unieuro su iPhone e iPad, torniamo a dare un'occhiata alle promozioni lanciate dalla nota catena. Infatti, quest'ultima ha avviato uno sconto su un aspirapolvere smart di LG.

Approfondendo più nel dettaglio l'offerta, il modello LG A9K-CORE1S viene ora venduto a un prezzo pari a 499 euro tramite il sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere sul portale della nota catena, in precedenza il costo dell'aspirapolvere ammontava a 699,90 euro. Questo significa che il possibile risparmio è del 28%. Effettuando un rapido calcolo, si può facilmente comprendere che lo sconto risulta di 200,90 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di un'occasione intrigante per coloro che stanno cercando una scopa elettrica di questo tipo. In ogni caso, la promozione rientra nel volantino Sottoprezzo di Unieuro, che rimarrà attivo fino al 24 ottobre 2021.

A proposito del prodotto, si tratta di un aspirapolvere senza fili dotato di due spazzole, una soft e una dura. Si mira dunque a pulire come si deve anche piccole fessure e angoli. Per il resto, citando rapidamente le caratteristiche tecniche, la massima potenza è pari a 200W e l'autonomia stimata arriva fino a 120 minuti. Non mancano delle funzionalità smart, accessibili tramite l'app ThinQ. Ad esempio, quest'ultima permette di tracciare la cronologia delle pulizie, nonché di eseguire la diagnosi e controllare lo stato della batteria e del filtro.

Insomma, possiamo dire che si tratta di un prodotto che punta a sfidare le blasonate soluzioni di Dyson. Per il resto, non siamo riusciti a trovare questo specifico modello sul portale ufficiale di MediaWorld, mentre su Amazon il prezzo è pari a 640,03 euro.