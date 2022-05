Unieuro: 3 computer portatili Acer in offerta, si scende anche sotto 300 Euro

Torniamo ancora una volta da Unieuro per analizzare nel dettaglio le Offerte Solo Online presenti fino all’8 maggio 2022: questa volta i nostri occhi si posano su 3 computer portatili Acer in sconto con risparmi pari o superiori al 20%, anche con prezzi finali sotto i 300 Euro.

Il laptop più economico del trio è Acer Aspire 1 dotato di processore Intel Celeron N4500 operante a massimo 2,8 GHz di frequenza, 4 GB di RAM a 2133 MHz, 64 GB di archiviazione Flash e schermo Full HD da 14 pollici. In poche parole, un computer portatile compatto, non particolarmente performante, ma low-cost: il prezzo, infatti, è pari a 239,90 Euro al posto dei 299,90 Euro di listino.

La prima alternativa è il computer Acer TravelMate P2 venduto a 299,90 Euro anziché 479,90 Euro, dotato anch’esso di uno schermo Full HD da 14 pollici e di 4 GB di RAM DDR4, ma con un’unità SSD da 128 GB e processore Intel Pentium Gold 6405U. Notiamo, oltretutto, la compatibilità con lo standard Wi-Fi 6 e la dotazione del sistema operativo Windows 10 Pro.

Dulcis in fundo, Acer TravelMate P2 TMP214-52-539B passa da 749,90 Euro a 599,90 Euro, rientrando così in una fascia di prezzo più accessibile. In questo caso troviamo sotto la scocca la CPU Intel Core i5-10210U operante alla frequenza massima di 4,2 GHz, accompagnata da 8 GB di RAM DDR4 a 2133 MHz e SSD da 512 GB. Non cambia invece il display, LCD Full HD da 14 pollici, come anche la dotazione dell’OS Windows 10 Pro.

Se invece siete alla ricerca di un nuovo telefono, eccovi 3 smartphone OnePlus in offerta.