Unieuro, 3 GPU RTX serie 30 ASUS in promozione: si parte da 385 euro

Dopo aver trattato un'offerta di Unieuro su una telecamera di sicurezza Xiaomi, torniamo ad approfondire gli sconti avviati in ambito tech dalla popolare catena. Infatti, quest'ultima ha lanciato promozioni su 3 schede video RTX serie 30 di ASUS.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, ci sono offerte su GPU GeForce RTX 3050, RTX 3060 e RTX 3070 Ti (per intenderci, c'è uno sconto "di base" iniziale, ma per ottenere il prezzo finale bisogna premere sul pulsante "Aggiungi il carrello", così da applicare il risparmio extra del 5% direttamente in carrello), come approfondiamo di seguito.

3 GPU RTX serie 30 di ASUS in offerta da Unieuro

ASUS Phoenix PH-RTX3050-8G NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GDDR6 : 406 euro (il prezzo finale è di 385,70 euro direttamente in carrello : in precedenza il costo era pari a 429,90 euro);

: 406 euro (il prezzo finale è di : in precedenza il costo era pari a 429,90 euro); ASUS Dual RTX3060-O12G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6 : 502 euro (il costo finale è pari a 476,90 euro direttamente in carrello: precedentemente il prezzo era di 519,90 euro);

: 502 euro (il costo finale è pari a 476,90 euro direttamente in carrello: precedentemente il prezzo era di 519,90 euro); ASUS TUF Gaming TUF-RTX3070TI-O8G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB GDDR6X: 898 euro (il prezzo è finale è di 853,10 euro direttamente in carrello: in precedenza il costo era di 999,90 euro).

Insomma, ci sono diverse GPU RTX serie 30 in offerta da Unieuro. Certo, i prezzi potrebbero non essere esattamente ben visti da tutti e la disponibilità può risultare limitata (quindi potreste riscontrare "grattacapi" nel riuscire a effettuare l'acquisto, dato che spesso purtroppo i pezzi finiscono "al volo"). Tuttavia, visto il periodo non propriamente dei migliori in termini di GPU, capite bene che potrebbe trattarsi di un'occasione interessante per chi non vuole più aspettare.