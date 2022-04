Unieuro, 3 schede video RTX serie 30 in offerta: si parte da 408 euro

Dopo aver trattato il rinnovo delle Offerte Solo Online di Unieuro, torniamo ad approfondire le iniziative promozionali lanciate in ambito tech da parte della popolare catena. Infatti, sono state messe in promozione tre schede video RTX serie 30.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto da Unieuro, quest'ultima ha fatto rientrare tre modelli di GPU in una promozione che consente di ottenere un 5% di sconto direttamente in carrello. Inoltre, una scheda video è al centro di un ulteriore possibile risparmio dell'11%. Insomma, in tempi non propriamente rosei per il mondo delle schede video, potrebbe trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente.

Unieuro: 3 schede video NVIDIA GeForce RTX serie 30 in offerta

Di seguito potete trovare tutti i dettagli del caso relativamente ai modelli scontati.

ASUS Phoenix PH-RTX3050-8G NVIDIA GeForce RTX 3050 8 GB GDDR6 : 429,90 euro (prezzo finale di 408,40 euro aggiungendo il prodotto al carrello);

: 429,90 euro (prezzo finale di 408,40 euro aggiungendo il prodotto al carrello); ASUS TUF Gaming TUF-RTX3070TI-O8G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB GDDR6X : 888 euro (costo finale di 843,60 euro in carrello);

: 888 euro (costo finale di 843,60 euro in carrello); ASUS ROG -STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB GDDR6X: 1.099 euro (prezzo finale di 1.044,05 euro aggiungendo la GPU al carrello).

Insomma, Unieuro ha lanciato diversi sconti su schede video. Per il resto, ricordiamo che di recente anche Amazon ha messo in offerta svariate GPU RTX.