Unieuro: 3 televisori con decoder DVB-T2 in sconto sotto 200 Euro

Oltre al decoder DVB-T2 e Android italiano in offerta da Unieuro, la medesima catena di distribuzione propone al pubblico, tra il volantino primaverile e lo Speciale Switch Off, 3 televisori compatibili con DVB-T2 in offerta a meno di 200 Euro. Di quali modelli stiamo parlando? Scopriamoli insieme.

Innanzitutto vi proponiamo l’unico televisore senza funzionalità smart del trio: si tratta del TCL D43 Series 32D4300 con schermo LCD da 32 pollici con risoluzione pari a 1366 x 768 pixel. Questo modello non ha particolari feature: manca l’HDR per migliorare la qualità video, non c’è il supporto ad applicazioni o connessione a Internet, ma presenta il decoder Audio Dolby Digital Plus e il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre di ultima generazione. Il prezzo? 169,99 Euro al posto di 199,99 Euro.

Segue quindi lo smart TV SABA SA24S56A11 venduto a 159,99 Euro anziché 199,99 Euro, dotato di schermo LED HD da 24 pollici con supporto a HLG, HDR10 e funzionalità smart garantite dal sistema operativo Android. Pertanto, troverete preinstallate app come YouTube, Netflix e Amazon Prime Video. Lato audio, invece, non risultano esserci particolari decoder per migliorarne la qualità.

Infine, a 199,99 Euro anziché 249,90 Euro potrete aggiudicarvi lo smart TV TCL S52 Series 32S5200 dotato allo stesso modo del sistema operativo Android con le medesime app preinstallate. Il pannello in dotazione è un LCD HD Ready (1366 x 768 pixel) da 32 pollici di diagonale, compatibile lato video con HDR10 e lato audio con lo standard Dolby Digital Plus.

