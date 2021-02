Unieuro, 3 TV 4K in offerta esclusiva con buoni: due hanno uno sconto extra

Dopo aver trattato il lancio dei "Lovely Days", torniamo ad analizzare su queste pagine le offerte avviate in campo tech da Unieuro. Questa volta ci inoltriamo in un mondo specifico, ovvero quello dei televisori. Infatti, la nota catena ha messo in sconto in esclusiva tre TV 4K.

Scendendo più nel dettaglio, i tre modelli coinvolti sono TCL 50P715, Hitachi 50HK5600 e Samsung UE50TU8510UXZT. Il primo è un televisore da 50 pollici che dispone del sistema operativo Android TV. Il prodotto è attualmente in offerta a 449,90 euro, mentre in precedenza il prezzo era pari a 499,90 euro. In parole povere, siamo dinanzi a uno sconto del 10%, ovvero di 50 euro.

Passando a Hitachi 50HK5600, si tratta di un altro TV da 50 pollici che dispone delle principali funzionalità smart. In questo caso Unieuro propone il prodotto a 349 euro, al posto dei 399 euro richiesti solitamente. Già così si tratterebbe dunque di un risparmio del 12%, ovvero di 50 euro, ma non è finita qui, dato che il televisore rientra nell'iniziativa che permette di ottenere un 5% di sconto extra. In parole povere, basta aggiungere il prodotto al carrello per far scendere il prezzo finale a 331,55 euro, per uno sconto totale di 67,45 euro.

Per quel che concerne, invece, Samsung UE50TU8510UXZT, quest'ultimo modello, anch'esso da 50 pollici ma con sistema operativo Tizen, viene venduto a 569 euro. Stando a quanto si può leggere sul portale ufficiale di Unieuro, in genere il prodotto verrebbe proposto a 629 euro. Questo significa che già così saremmo dinanzi a un possibile risparmio del 9%, ovvero di 60 euro. Tuttavia, anche questo modello rientra nell'iniziativa legata al 5% di sconto extra. Aggiungendolo al carrello, il prezzo scende dunque a 540,55 euro, per uno sconto totale di 88,45 euro.

Tra l'altro, aggiungendo al carrello uno qualsiasi dei TV citati, si può notare che in alto a sinistra compare la scritta che afferma che questi modelli rientrano anche nella promozione che consente di ottenere via e-mail un buono da 20 euro ogni 100 euro di spesa. Questi buoni saranno spendibili dall'1 marzo 2021 al 18 aprile 2021. Potete trovare maggiori dettagli nella nostra notizia dedicata.