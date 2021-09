Unieuro, fino a 300 Euro in meno su 3 laptop fino stasera: c'è un modello con RTX 3070

I No IVA Days da Unieuro si sono conclusi giusto in questi giorni, ma le offerte non si fermano mai per la catena di distribuzione italiana. Oggi, domenica 19 settembre 2021, ancora per poche ore è possibile aggiudicarsi 3 computer portatili fino a 300 Euro in meno, tra cui un modello da gaming con scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070.

Partiamo, come da nostra prassi, dal laptop più economico: si tratta di un Lenovo IdeaPad 3 proposto a 299,90 Euro anziché 349,90 Euro, computer dotato di processore dual-core Intel Celeron N4020 da 1,1 GHz di clock base, display Full HD da 15,6 pollici, 4 GB di RAM DDR4, SSD in formato M.2 da 128 GB di capienza e chip grafico integrato Intel UHD Graphics 600.

Restando nel medesimo marchio ma cambiando completamente fascia di prezzo troviamo Lenovo Yoga Slim 7 14ITL05 a 899,90 Euro al posto dei 1.199 Euro di listino, dotato di uno schermo IPS Full HD da 14 pollici, CPU Intel Core i7- 1165G7 da 4,7 GHz di clock massimo, 8 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz, chip grafico Intel Iris Xe, SSD M.2 per 512 GB e supporto allo standard Wi-Fi 6 per una connessione ancora più veloce.

Dulcis in fundo, troviamo il laptop Acer Predator Helios 300 a 1.699 Euro anziché 1.999 Euro. In questo caso parliamo di un computer con CPU exa-core Intel Core i7-10750H con 5 GHz di clock Turbo, 16 GB di RAM DDR4, scheda video NVIDIA GeForce RTX 3070 con 8 GB di memoria dedicata, SSD da 1000 GB e display IPS Full HD da 15,6 pollici con refresh rate massimo di 144Hz.

Tra gli sconti di giornata abbiamo anche segnalato un TV Samsung Neo QLED 2021 in offerta da Mediaworld.