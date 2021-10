Unieuro: quasi 300 Euro di sconto su iPad Pro M1 ed iPhone 12 Pro Max

Unieuro celebra il keynote Apple di lunedì scorso scontando due prodotti del colosso di Cupertino molto interessanti. Quest'oggi infatti a prezzo ridotto troviamo un iPad Pro da 12,2 pollici ed un iPhone 12 Pro Max.

Partendo dalla promozione su iPad Pro da 12,9 pollici con chip M1, nella configurazione WiFi Only e con 128 gigabyte di storage, sarà disponibile fino alle 23:59 di oggi, mercoledì 20 Ottobre 2021. Il tablet può essere acquistato a 999 Euro, con un risparmio del 18% rispetto al prezzo di listino, con possibilità di godere della consegna a domicilio ed il ritiro in negozio a costo zero e di aggiungere l'assistenza extra per 12 mesi, a decorrere dal termine della garanzia di legge di 24 mesi, a 119,99 Euro.

Sarà disponibile fino al 24 Ottobre invece l'offerta sull'iPhone 12 Pro Max da 512 gigabyte, nella colorazione argento. In questo caso la riduzione è del 16% e lo smartphone può essere acquistato a 1279 Euro, rispetto ai 1529 Euro di listino, per un risparmio di poco più di 250 Euro. Anche qui, è possibile aggiungere la garanzia Smile Service con copertura da danni accidentali per 12 mesi al prezzo di 169,99 Euro. Il ritiro e la consegna a domicilio è gratuita.