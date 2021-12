Unieuro: 300 Euro di sconto speciale su un'aspirapolvere Dyson

Super sconto di Unieuro su un’aspirapolvere Dyson. La catena di distribuzione, infatti, propone uno sconto speciale che permette di risparmiare 300 Euro su un’aspirapolvere del popolare marchio inglese, con un risparmio del 30% netto rispetto al prezzo di listino.

Protagonista è il Dyson 360 Heurist, l’aspirapolvere robot che può essere acquistato a 699 Euro, appunto 300 Euro in meno rispetto ai 999 Euro di listino, per un risparmio netto del 30%.

La catena di distribuzione garantisce la consegna a domicilio ed il ritiro in negozio a costo zero, e tramite la scheda prodotto permette anche di aggiungere l’assistenza aggiuntiva della durata di 12 mesi, a decorrere dalla garanzia di legge di 24 mesi, al prezzo di 79,99 Euro. Tra le opzioni di pagamento troviamo la carta di credito ma anche la cassa veloce PayPal, ma non sappiamo se quest’ultima dia anche la possibilità di effettuare il pagamento in tre rate mensili.

Unieuro permette anche di prenotare una sessione online personalizzata con un esperto Dyson per configurare insieme il robot Dyson Heurist o semplicemente per ottenere consigli e suggerimenti in base alle proprie esigenze. Si tratta senza dubbio di una promozione molto interessante anche in vista del Natale, e potrebbe rappresentare un’ottima idea regalo.