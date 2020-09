Unieuro: 300 Euro di sconto su un TV Philips OLED da 55'

Unieuro, nell'ambito del Back To School iniziato da qualche giorno e che si concluderà nel corso delle prossime settimane, permette di acquistare ad un prezzo molto vantaggioso un TV Philips della serie 7000, rispetto a quello di listino imposto dal produttore.

Si tratta del 55OLED754/12 che, come suggerisce il nome, include un pannello OLED da 55 pollici. Il prezzo proposto dalla catena di distribuzione è di 1.199 Euro, 300 Euro in meno rispetto ai 1.499 Euro di listino, per un risparmio pari al 20%. E' anche possibile acquistare l'assistenza aggiuntiva della durata di 36 mesi semplicemente spuntando la casella dedicata e pagando un sovrapprezzo di 179,99 euro: in questo caso l'estensione è di 24 mesi e si aggiunge a quella prevista dalla normativa europea.

A livello tecnico, si tratta di un TV Ambilight UHD 4K, con supporto HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos e Dolby Audio ed un Picture Performance Index di 4500, basato sul processore P5 Perfect Picture. E' presente anche l'integrazione con Alexa, che permette di avviare o mettere in pausa la riproduzione di contenuti direttamente attraverso il telecomando.

Unieuro garantisce anche la consegna a domicilio gratuita ed il ritiro contestuale in negozio a costo zero. E' anche possibile pagare con PayPal attraverso la cassa veloce.