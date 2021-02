Unieuro, fino al 34% di sconto su tanti tv LG OLED: in offerta i CX, BX e GX

Unieuro continua a proporre tante offerte sui TV, nell'ambito dei Lovely Days che come abbiamoa vuto modo di riportare scadranno il prossimo 28 Febbraio 2021 e consentono anche di ottenere uno sconto su tanti TV con pannello OLED a marchio LG.

Partendo dalla gamma CX, il modello da 65 pollici può essere acquistato a 2.096 Euro, con un risparmio del 20% (pari a 552 Euro) rispetto al prezzo originale di 2.648 Euro imposto da LG. In offerta troviamo anche la variante da 77 pollici, che viene proposta a 3.999 Euro a fronte di un risparmio del 13%, pari a 649 Euro, rispetto ai 4.648 Euro imposti dal produttore.

Come dicevamo poco sopra, però, in lista sono presenti anche gli OLED della gamma BX: se siete interessati al taglio da 55 pollici potete godere di un'offerta che permette di portarlo a casa a 1.149 Euro, dai 1.748 Euro precedenti, con consegna a domicilio gratuita inclusa nel prezzo. Disponibile anche il modello da 65 pollici, a 1.899 Euro, 749 Euro in meno rispetto ai 2.648 Euro: in questo caso però la consegna è a pagamento.

Per quanto riguarda la gamma GX, invece, il modello da 77 pollici è disponibile a 5.999 Euro, mentre quello da 55 pollici passa a 1.898 Euro ed il 65 pollici a 2.799 Euro.