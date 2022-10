Unieuro: 37% di sconto e risparmio extra 5% sul robot aspirapolvere Samsung

Andando oltre allo sconto di Unieuro su Samsung Galaxy Book Pro, torniamo a soffermarci su un'altra iniziativa promozionale avviata dalla popolare catena. Infatti, quest'ultima ha lanciato un doppio sconto su un robot aspirapolvere di Samsung.

Più precisamente, il modello Samsung VR10R7220W1 viene adesso venduto a un costo pari a 499 euro sul portale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web si apprende che generalmente il prezzo del prodotto usualmente ammonterebbe a 799,90 euro, dunque c'è già di "base" un possibile risparmio del 37%, ovvero di 300,90 euro.

Tuttavia, non manca anche uno sconto extra del 5% direttamente in carrello. Premendo dunque sul pulsante "Aggiungi al carrello" si può far scendere il prezzo finale del robot aspirapolvere a 474,05 euro. In parole povere, c'è un possibile risparmio totale di 325,85 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un dispositivo di questo tipo. Per quel che riguarda alcune caratteristiche del robot, la capacità del raccoglitore della polvere è di 0,3 L, mentre il tempo di ricarica stimato è di 4 ore.

Per il resto, il contesto potrebbe rivelarsi intrigante anche in virtù del fatto che non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Amazon Italia. Insomma, la promozione avviata da Unieuro può risultare potenzialmente intrigante sotto più punti di vista.