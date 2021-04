Unieuro, i 4 migliori smartphone disponibili in sconto sotto i 200 Euro

Alle grandi offerte del volantino MediaWorld sugli smartphone ora in sconto sotto i 300 Euro, Unieuro ha deciso di rispondere con altri, diversi modelli di smartphone venduti a un prezzo minore ai 200 Euro, tra cui marchi come LG, Motorola, Oppo e Xiaomi. Vediamo i dispositivi interessati nel dettaglio.

Come da nostra prassi, cominciamo dal telefono più economico ovvero LG K22, dotato sotto la scocca di processore Qualcomm Snapdragon 215 quad-core assieme a 32 GB di memoria interna espandibile fino a 32 GB via microSD, 2 GB di RAM, batteria da 3000 mAh, doppia fotocamera posteriore (13MP + 2MP) e singolo sensore frontale da 5 megapixel, per un display IPS da 6,2 pollici con risoluzione 1520 x 720 pixel. Il tutto viene proposto a 99 Euro anziché 129,90 Euro, ovvero uno sconto del 23%.

Segue poi Motorola moto e7 plus, smartphone con display LCD IPS HD+ da 6,5 pollici, modulo fotocamera posteriore con due sensori (48MP principale + 2MP) e uno unico anteriormente da 8 megapixel, mentre il cuore pulsante è il SoC Qualcomm Snapdragon 460, accompagnato lato memoria da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile a 512 GB. Il prezzo, in questo caso, ammonta a 124,99 Euro anziché 169,99 Euro.

Per la casa Xiaomi troviamo invece Redmi Note 8 brandizzato TIM, venduto a 139,90 Euro contro i 179,90 Euro di listino. Il chip in dotazione è un Qualcomm Snapdragon 665, che giunge assieme a 4 GB di RAM, 64 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite microSD, batteria da 4000 mAh e setup posteriore quad-camera (48MP principale + 8MP ultra grandangolare + 2MP macro + 2MP profondità), mentre il sensore anteriore è da 13MP. Lo schermo è invece un LCD Full HD+ da 6,3 pollici protetto da Gorilla Glass 5.

Infine è disponibile anche lo smartphone Oppo A72 brandizzato Vodafone, anch’esso dotato del chip Qualcomm Snapdragon 665 assieme a 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, batteria da 5000 mAh e, lato fotocamera, un singolo sensore selfie da 16 megapixel e quattro lenti posteriori (48 megapixel + 8 megapixel + 2 megapixel + 2 megapixel), per un display TFT da 6,5 pollici. Il prezzo in sconto è pari a 169,99 Euro contro i 279,90 Euro di listino.

Ma a proposito di Oppo, la casa cinese sta pensando alla nuova generazione di auricolari TWS ultra-economici chiamata Enco Buds.