Unieuro: 4 smartphone Xiaomi e Samsung in sconto sotto 200 Euro

Mentre prende il via l’iniziativa Doppio Sconto IVA da Unieuro, presso la stessa catena di distribuzione italiana possiamo anche trovare offerte interessanti su dispositivi mobili economici: ecco a voi 4 smartphone Samsung e Xiaomi in sconto sotto 200 Euro, perfetti per coloro che non hanno particolari esigenze.

Il più economico e interessante tra quelli da noi notati è il modello Xiaomi Redmi 9C venduto a 159,99 Euro al posto di 199,99 Euro, dotato di schermo Dot Drop da 6,53 pollici accompagnato sotto la scocca dal SoC MediaTek Helio G35, batteria da 5.000 mAh, 4 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, mentre il comparto fotocamera è composto da un sensore frontale da 5 MP e tre posteriori da 13 MP, 2 MP e 2 MP.

Segue quindi Xiaomi Redmi Note 11 che passa da 229,90 Euro a 181 Euro. In questo caso lo smartphone si presenta con 4 GB di RAM, 64 GB di archiviazione interna, batteria da 5.000 mAh, chipset Qualcomm Snapdragon 680, schermo AMOLED FullHD+ da 6,43 pollici, fotocamera selfie da 13 megapixel e, posteriormente, quad-camera con lente principale da 50 MP accompagnata da lenti rispettivamente da 8 MP, 2 MP e 2 MP.

Passiamo quindi all’universo Samsung con lo smartphone Samsung Galaxy A22 5G dotato del chipset MediaTek Dimensity 700 con supporto al 5G, 64 GB di memoria interna espandibile, 4 GB di RAM e batteria da 5.000 mAh. Lato fotocamera troviamo quindi tre sensori sul retro (48 MP + 5 MP + 2 MP) e un sensore anteriore singolo da 8 megapixel. Infine, lo schermo è un TFT LCD FHD+ da 6,6 pollici. Il prezzo? 179,99 Euro al posto di 249,90 Euro.

Conclude il nostro quartetto odierno il telefono Samsung Galaxy A13 da 199,99 Euro al posto di 219,99 Euro, nel quale troviamo uno schermo TFT LCD FHD+ da 6,6 pollici assieme a 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e batteria da 5.000 mAh. Il comparto fotocamera si compone infine di un sensore frontale da 8 MP e quad-camera posteriore (50 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP).

Sempre da Unieuro da oggi ha luogo anche l’LG Weekend con sconti su TV di ultima generazione.