Unieuro: fino al 40% di sconto su tre smartphone pieghevoli, anche Samsung

In seguito all'offerta di Unieuro su uno smartphone italiano, ci soffermiamo ora su altre promozioni legate al mondo dei dispositivi mobili. Più precisamente, Unieuro ha avviato sconti fino al 40% su tre smartphone pieghevoli.

Infatti, sul sito Web ufficiale della nota catena sono comparse promozioni relative a Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Samsung Galaxy Z Flip3 5G e Motorola RAZR 5G. Il risparmio più consistente, ovvero lo sconto del 40%, è relativo a quest'ultimo dispositivo, che viene ora proposto a 949 euro mediante il portale ufficiale di Unieuro (anziché 1599 euro). La variante al centro della promozione è quella "brandizzata" TIM.

Passando alle soluzioni di Samsung, Galaxy Z Fold3 5G (12/256GB) viene adesso venduto a 1399 euro sul sito Web di Unieuro. Precedentemente, a quanto pare, il costo ammontava a 1849 euro, quindi in questo caso c'è un possibile risparmio del 24%. Per quel che riguarda, invece, Samsung Galaxy Z Flip3 5G, il prezzo è ora sceso a 749 euro tramite il portale ufficiale di Unieuro, per uno sconto del 31% (in quanto generalmente il costo sarebbe 1099 euro). Queste ultime due offerte rientrano nell'iniziativa Vero Fuoritutto di Unieuro, che continuerà fino al 27 gennaio 2022.

Insomma, Unieuro ha avviato tre offerte relative a smartphone pieghevoli, dando vita a una situazione interessante (soprattutto in un periodo di scarsa disponibilità dei prodotti tech in generale). In ogni caso, se volete approfondire la situazione del mercato foldable, potete farlo consultando il nostro speciale relativo ai migliori smartphone Android top di gamma (che prende in esame anche i pieghevoli).