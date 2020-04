Unieuro: fino al 40% di sconto su TV Sony e Panasonic OLED 4K

Dopo aver riportato gli sconti di Mediaworld sui TV, ora passiamo ad Unieuro. La catena di distribuzione infatti propone due interessanti offerte su altrettanti televisori, su cui è possibile risparmiare fino al 40% rispetto al prezzo di listino.

Il primo è il Panasonic TX-55GZ1000E da 55 pollici con pannello 4K può essere acquistato a 1.299 Euro, il 27% in meno rispetto ai 1.799 euro del produttore. Il TV è ovviamente OLED, e sfoggia il processore HCX Pro Intelligent, con supporto al Dolby Vision ed HDR10+ che garantiscono una riproduzione più accurata della scena e dei colori, a cui si aggiunge anche il Dolby Atmos per riprodurre una realistica atmosfera cinematografica.

In sconto però c'è anche il Sony KD-49XG9005 da 49 pollici, che è disponibile a 699 Euro, per un risparmio di 500 Euro rispetto ai 1.199 Euro precedenti. In questo caso siamo di fronte ad un televisore con pannello Full Array LED, 4K HDR, basato su Android TV come sistema operativo. Presente la tecnologia Triluminos Display che offre una gamma cromatica più ampia, riproducendo le luci ed ombre, a cui si aggiunge anche la tecnologia Dolby Vision che crea un'esperienza cinematografica estremamente coinvolgente direttamente a casa. Sony ha implementato anche X-Motion Clarity, che riproduce le azioni veloci in modo fluido e nitido.