Unieuro: 40% di sconto su Xiaomi Mi Band 4 per il weekend

Dopo aver riportato lo sconto sull'SSD Samsung di Amazon, torniamo sul sito di Unieuro per parlare di un'altra promozione molto interessante, sullo Xiaomi Mi Smart Band 4, su cui viene proposto il 40% di sconto.

Il braccialetto per il fitness di Xiaomi, nello specifico, può essere acquistato a 20,90 Euro, appunto il 40% in meno rispetto ai 34,90 Euro di listino, per un risparmio di 14 Euro rispetto al prezzo di lancio.

Unieuro permette anche di effettuare il ritiro in negozio gratuito e la consegna a domicilio a 7,49 Euro, da aggiungere all'importo totale.

Lo Xiaomi Mi Band 4 è caratterizzato da uno schermo AMOLED da 0,95 pollici a colori, ed è in grado di monitorare molte attività sportive. Mi Band 4 è compatibile con gli smartphone basati su Android 4.4 o superiori e gli iPhone basati su iOS 9 e versioni successive.

E' anche possibile effettuare il pagamento con la cassa veloce di PayPal, mentre aggiungendo il gioco nel carrello si completa la procedura "classica" di pagamento, che tutti coloro che hanno avuto modo di completare gli acquisti direttamente sul sito web di Unieuro.

Non abbiamo alcuna informazione sulla possibile data di scadenza della promozione, ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.