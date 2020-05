Unieuro: 400 Euro di sconto sul TV Panasonic TX-55GZ1000E da 55'

Dopo l'offerta di Yeppon sul TV Samsung, torniamo da Unieuro, che propone uno sconto molto interessante su un TV OLED Panasonic da 55 pollici.

Il modello in questione è il TX-55GZ1000E da 55 pollici, che viene proposto a 1.399 euro, appunto 400 Euro in meno rispetto ai 1.799 Euro di listino, per un risparmio del 22%.

Il TV include un pannello OLED con supporto Multi HDR (HDR10+/Dolby Vision) e Dolby Atmos. E' basato anche sul processore HCX Pro Intelligent, che è in grado di garantire un'elevata precisione e definizione dei dettagli, grazie al lavoro portato avanti dagli ingegneri insieme ai professionisti del settore. Come dicevamo poco sopra è presente anche il supporto Dolby Atmos, che rende l'esperienza cinematografica ancora più coinvolgente.

A livello software troviamo anche la funzione Bluetooth Audio Link, che permette di collegare uno smartphone alla soundbar per ascoltare la musica ad esempio. Il TV è anche compatibile con Alexa e Google Assistant, il che permette di controllare la riproduzione dei contenuti direttamente con i comandi vocali.

Il TV permette di di installare le principali applicazioni per la riproduzione di contenuti, tra cui YouTube, Prime Video, DAZN, Netflix, RaiPlay, Rakuten TV e Chili, ed è anche Smart Cam Ready per Tivùsat e Mediaset Premium.