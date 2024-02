Unieuro: quasi 400 Euro di sconto su TV Samsung QLED 4K da 50 pollici

Con i nuovi sconti solo online di Unieuro, la catena di distribuzione propone una serie di offerte molto interessanti su una serie di prodotti d’elettronica ed informatica. In lista troviamo anche un televisore a marchio Samsung con diagonale da 50 pollici.

Nella fattispecie, si tratta del modello QE50Q60CAUXZT QLED 4K con diagonale da 50 pollici, che può essere acquistato al prezzo di 579,90 Euro, in calo di poco meno di 400 Euro rispetto ai 949 Euro di listino. Unieuro dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in tre rate con Klarna e PayPal da 193,30 Euro a tasso zero ed interessi zero.

A livello tecnico, siamo di fronte ad un televisore con schermo da 50 pollici 4K Ultra HD QLED, accompagnato dal processore Quantum 4K Lite, e dotato anche di sintonizzatori DVB-C, DVB-S2 e DVB-T2.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita tra il 17 ed il 22 Febbraio 2024, mentre il ritiro gratuito a costo zero si può effettuare in qualsiasi momento ma la data cambia a seconda del punto vendita scelto. Tramite la scheda prodotto viene anche data la possibilità di aggiungere l’assistenza extra di 36 mesi, che entra in vigore a decorrere dal termine della garanzia di legge di 24 mesi e che ha un prezzo di 154,99 Euro.