Unieuro, fino al 41% di sconto su diversi smartphone Oppo, Samsung e Asus

Da Unieuro in queste giornate potrete trovare un TV DVB-T2 da 32 pollici in sconto, ma le offerte si allargano anche fino al mondo smartphone, dove troviamo modelli a marchi Oppo, Asus e Samsung scontati anche fino al 41%, ovvero fino a 210 Euro in meno rispetto al listino: ecco la lista delle migliori promozioni.

Il primo dispositivo è, come da prassi, il più economico di quelli visti in questo articolo, ovvero Oppo A72 brandizzato Vodafone con chip Qualcomm Snapdragon 665 assieme a 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, batteria da 5000 mAh e, lato fotocamera, un singolo sensore anteriore da 16 megapixel e quattro lenti posteriori (48 megapixel + 8 megapixel + 2 megapixel + 2 megapixel), per un display TFT da 6,5 pollici. Il prezzo in questo caso è pari a 169,99 Euro contro i 279,90 Euro di listino.

Il secondo smartphone della società cinese è invece Oppo Find X2 Lite brandizzato Vodafone, disponibile a 289,90 Euro al posto di 499 Euro. Il display in dotazione è un AMOLED Full HD+ da 6,4 pollici, mentre sotto la scocca figura il chip Qualcomm Snapdragon 765 5G octa-core a 2.3 GHz, 128 GB di spazio di archiviazione non espandibile, 8 GB di RAM, batteria da 4025 mAh con ricarica rapida Quick Charge 4, tripla fotocamera posteriore (48MP + 8MP + 2MP + 2MP) e lente anteriore da 32MP.

L’unico telefono di casa Asus che vediamo oggi è il modello ZenFone 7 scontato da 699 Euro a 499 Euro: si tratta di uno smartphone con display AMOLED da 6,67 pollici senza notch e con refresh rate da 90 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 865, 128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD fino a 2 terabyte, 8 GB di RAM LPDDR5, batteria da 5000 mAh con ricarica rapida Quick Charge 4 e comparto fotocamera caratterizzato da un modulo ribaltabile con tre sensori (principale da 64MP + 8MP ultra grandangolare + 12MP).

Passiamo dunque al Samsung Galaxy S21 5G disponibile a 799,90 Euro anziché 879 Euro. Sotto la scocca troviamo il chipset proprietario Exynos 2100, accompagnato da a 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, mentre la batteria è da 4000 mAh, il modulo fotocamera posteriore ha tre sensori (12MP principale + 64MP teleobiettivo + 12MP ultra grandangolare) e non manca la lente selfie da 10MP nel punch-hole centrale. Il display, infine, è un Dynamic AMOLED 2X Full HD+ da 6,2 pollici.

Dulcis in fundo, non manca pure Samsung Galaxy Note 20 alla lista, dotato del chip Exynos 990, 8 GB di RAM LPDDR5, 256 GB di memoria interna e una batteria da 4300 mAh sotto la scocca, mentre il comparto fotocamera mostra una singola lente anteriore da 10MP e tre sensori posteriori (64MP + 12MP + 12MP) e il display è un Super AMOLED Plus da 6,7 pollici con HDR10+ e Gorilla Glass 5. La cifra a cui viene venduto è pari a 879,90 Euro, anziché 979,90 Euro.

Intanto Euronics ha lanciato gli Sconti di Primavera, i quali resteranno attivi fino al 14 aprile 2021.