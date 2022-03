Unieuro, 41% in meno e sconto extra su una chiavetta per iPhone da 64GB

Non ci sono solamente le promozioni dello Speciale Aspirazione da Unieuro. La nota catena ha infatti avviato diverse altre iniziative promozionali: ad esempio, quelle che mettono al centro una chiavetta per iPhone da 64GB di SanDisk.

In particolare, il modello SanDisk iXpand Go viene ora venduto a un prezzo di 49,90 euro tramite il sito Web ufficiale di Unieuro. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, generalmente il costo del prodotto sarebbe pari a 85,49 euro. Questo significa che la chiavetta è al centro di un possibile risparmio del 41%, ovvero già così c'è uno sconto di 35,59 euro.

Tuttavia, non è finita qui. Infatti, non manca un risparmio extra del 5%. In parole povere, basta aggiungere il prodotto al carrello per far scendere il prezzo finale a 47,40 euro, per un risparmio totale di 38,09 euro. Insomma, c'è una doppia promozione sulla chiavetta, che potrebbe risultare intrigante per un certo tipo di utente.

In ogni caso, risulta interessante notare che si tratta di una chiavetta con porta Lightning, pensata per liberare lo spazio che si ha a disposizione su iPhone, effettuando magari il backup di video, foto e chi più ne ha più ne metta. Basterà poi utilizzare il connettore USB 3.0 per spostare eventualmente i file ottenuti dallo smartphone sul computer.

Per il resto, se volete un consiglio e siete interessati all'acquisto del prodotto, potreste voler tenere d'occhio i prezzi di Amazon. Infatti, al momento in cui scriviamo il costo della chiavetta sul noto portale e-commerce per il modello da 64GB è pari a 38,99 euro. Da MediaWorld, invece, il prezzo è di 39,99 euro. Insomma, i principali store online si stanno "sfidando" sul prodotto, lanciando svariati sconti.