Unieuro, 41% in meno e sconto extra su Smart TV Hisense 4K OLED DVB-T2

Dopo aver trattato la promozione di Unieuro relativa a un PC da gaming, torniamo ad approfondire le offerte avviate in ambito tech dalla ben nota catena. Infatti, è stata lanciata una doppia promozione su uno Smart TV di Hisense.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Hisense OLED 55A8G viene ora proposto a un prezzo pari a 699 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del televisore sarebbe di 1.199 euro. Basta dunque effettuare un rapido calcolo per comprendere che c'è un possibile risparmio del 41%, ovvero già così è possibile usufruire di uno sconto di 500 euro.

Per il resto, non manca uno sconto extra del 5% direttamente in carrello: questo significa che basta premere sul tasto "Aggiungi al carrello" per far scendere il prezzo finale a 664,05 euro. In parole povere, in totale è possibile risparmiare 534,95 euro. Insomma, capite bene che potrebbe trattarsi di un'occasione interessante per un certo tipo di utente.

Ricordiamo che la scheda tecnica di Hisense OLED 55A8G comprende un display OLED da 55 pollici con risoluzione 4K, il sistema operativo VIDAA e ovviamente il supporto agli standard DVB-S2 e DVB-T2. Al netto di questo, la promozione di Unieuro può risultare intrigante anche per via del fatto che non siamo riusciti a scovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Amazon Italia.