Unieuro: fino al 42% di sconto sui TV Samsung QLED

Continuano gli Sconti di Primavera targati Unieuro. La catena di distribuzione propone anche una serie di sconti sui TV Samsung QLED, su cui è possibile risparmiare fino a 1.700 Euro rispetto ai prezzi di listino imposti dal produttore asiatico.

Il Samsung Series 9 QE55Q90TAT, con schermo da 55 pollici, è disponibile a 1299 Euro, 700 Euro in meno rispetto al costo di listino, per un risparmio del 35%, con possibilità di aggiungere anche la garanzia extra spuntando la casella e pagando 159,99 Euro. Unieuro garantisce la consegna gratuita e la possibilità di effettuare il ritiro contestuale gratuito nel punto vendita più vicino.

In sconto troviamo anche il Samsung Series 8 QE65Q800TAT da 65 pollici, a 2.299 Euro, 1.700 Euro in meno rispetto ai 3.999 Euro di listino, con un risparmio garantito del 42% e possibilità di aggiungere la garanzia extra per 36 mesi al prezzo di 249,99 Euro. In questo caso la consegna a casa non è gratuita, ed è necessario pagare le spese extra per il corriere, mentre il ritiro contestuale in negozio è a costo zero.

Infine, segnaliamo sempre dal fronte QLED la promozione sul Samsung QE75Q90TAT da 75 pollici, che può essere acquistato a 2.699 Euro, dai 3.799 Euro di listino, con un risparmio netto del 28%.