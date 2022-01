Unieuro, 43% di sconto su un TV LG NanoCell da 50 pollici 4K DVB-T2

Ancora promozioni dal fronte Unieuro, nell'ambito delle offerte a tempo valide fino al 23 Gennaio 2022. La catena di distribuzione, infatti, propone uno sconto molto interessante su un TV LG NanoCell con diagonale da 50 pollici 4K DVB-T2, su cui si risparmia il 43%.

Si tratta del 50NAN0756PR da 50 pollici, che è disponibile per l'acquisto a 499,90 Euro, appunto il 43% in meno rispetto agli 879 Euro di listino, con un risparmio di 380 Euro.

A livello tecnico, siamo di fronte ad un televisore con pannello 4K Ultra HD con risoluzione di 3840x2160 pixel e tecnologia NanoCell. Al suo interno troviamo anche i sintonizzatori per il segnale digitale DVB-T2 e DVB-S2, che lo rendono compatibile sia con gli standard di nuova generazione del digitale terrestre che satellitare.

Unieuro dà anche la possibilità di aggiungere l'assistenza aggiuntiva della durata di 36 mesi, che entrano in vigore a decorrere dal termine della garanzia di legge di 24 mesi, al prezzo di 139,99 Euro. La consegna a domicilio è gratuita, mentre non sembra essere prevista la possibilità di effettuare il ritiro in negozio. La catena di distribuzione però permette anche di effettuare il pagamento attraverso la cassa veloce PayPal, per un acquisto in totale sicurezza