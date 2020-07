Unieuro: 44% di sconto su un TV OLED LG da 55 pollici, con AirPods in regalo

Continuiamo a parlare del volantino di Unieuro, e nello specifico di un'offerta molto interessante proposta dalla catena di distribuzione su un TV OLED LG da 55 pollici, che non solo può essere acquistato a prezzo ridotto, ma permette anche di ottenere in regalo le AirPods classic!

Il modello è il 55C9, da 55 pollici, ed è disponibile a 1.499 Euro, il 44% in meno rispetto ai 2.678 Euro precedenti, per un risparmio di 1.179 Euro.

Come dicevamo nel titolo, effettuando l'acquisto sarà possibile ottenere in regalo le AirPods Classic, le cuffie senza fili di Apple. Per accedere alla promozione è necessario semplicemente aggiungere il TV al carrello: il sistema di Unieuro farà tutto da solo e procederà con il riscatto del premio, che verrà inviato a casa.

Il TV è basato sul processore a9 Intelligent di seconda generazione, ed include anche Google Assistant ed Alexa come assistenti digitali preinstallati. E' incluso anche il sistema LG ThinQ Ai. Garantito anche il supporto al Dolby Vision e Dolby Atmos, oltre che alla modalità 4K Cinema HDR.

Unieuro garantisce la consegna a domicilio ed il ritiro in negozio gratuito, a costo zero. Nella scheda è anche possibile aggiungere l'assistenza extra di 36 mesi, che si aggiunge ai 24 mesi previsti dalla legge, pagando 249,99 Euro.