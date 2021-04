Unieuro, fino al 45% di sconto su tantissimi TV Samsung QLED

Continuano i Samsung Dream Days di Unieuro, che saranno attivi fino al prossimo 3 Maggio 2021. Le offerte sui TV QLED del colosso coreano sono tantissimi, e consentono di risparmiare fino al 45% rispetto ai prezzi di listino.

Il Samsung QE65Q70TAT da 65 pollici può essere acquistato a 999 Euro, il 37% in meno rispetto ai 1599 Euro di listino: il risparmio è quindi di 600 Euro, con ritiro in negozio gratuito.

Tra gli sconti citiamo anche quello sul Samsung QE65Q90TAT da 65 pollici, che passa a 1499 Euro, con un risparmio del 40% rispetto ai 2499 Euro di listino. Della stessa linea troviamo in sconto anche il QE55Q90TAT da 55 pollici, a 1199 Euro, 800 Euro in meno dai 1999 Euro, mentre la variante da 75 pollici passa a 2399 Euro. Il QE55Q95TAT della serie Q95 invece può essere acquistato a 1199 Euro, il 45% in meno dai 2199 Euro di listino.

Tra le altre Serie, il Q700T QLED 8K da 55 pollici passa a 1349 Euro, mentre il QE55Q60TAIU da 55 pollici passa a 649 Euro, il 35% in meno dai 999 Euro di listino.

In sconto troviamo anche il Samsung UE50AU7170 da 50 pollici UHD 4K, a 549,90 Euro, l'8% in meno dai 599 Euro di listino.

I Samsung Dream Days sono disponibili anche nei punti vendita sparsi sul territorio italiano.