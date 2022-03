Unieuro, 46% di sconto e rimborso su un TV LG OLED 4K: MediaWorld rilancia

Dopo aver trattato le Offerte Solo Online di Unieuro, torniamo ad approfondire le iniziative promozionali della nota catena. Infatti, sono state lanciate più promozioni su un TV OLED 4K di LG da 48 pollici.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello LG OLED48A16LA viene proposto a un prezzo pari a 799,90 euro sul sito Web ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo si può apprendere che generalmente il costo del televisore ammonterebbe a 1.499 euro. In parole povere, c'è uno sconto di 699,10 euro, per un possibile risparmio del 46%. Niente male, considerando anche il fatto che si fa riferimento a un modello uscito nel 2021. In ogni caso, la promozione rientra nell'iniziativa Fioriscono gli Sconti di Unieuro, che rimarrà attiva fino al 27 marzo 2022.

Tuttavia, non è finita qui, in quanto fino al 31 marzo 2022 ci sarà anche un rimborso a fronte dell'acquisto del TV in accoppiata con una soundbar. Più precisamente, stando a quanto si può leggere nel regolamento ufficiale dell'iniziativa di LG, il televisore OLED48A16LA è idoneo per un cashback se si sceglie di acquistare un certo tipo di soundbar insieme al prodotto. Per ottenere, ad esempio, un rimborso di 300 euro, bisogna acquistare un modello come LG GX.DEUSLLK (999 euro da Unieuro, anche se con il 5% di sconto in carrello il prezzo scende a 949,05 euro). Insomma, se siete interessati alla promozione, chiaramente dovreste informarvi per bene in merito a tutti i dettagli del caso.

Per il resto, dando un'occhiata a quanto proposto dagli altri principali store online, abbiamo notato che MediaWorld ha rilanciato. Infatti, oltre ad aver scontato il prodotto a 799 euro e all'offerta relativa al rimborso a fronte dell'acquisto con soundbar, fino al 31 marzo 2022 c'è anche uno sconto extra di 50 euro utilizzando il codice LGSWITCHOFF in fase di acquisto. In parole povere, in quest'ultimo caso il prezzo finale del prodotto scende a 749 euro. Su Amazon, invece, il costo del televisore è pari a 799 euro.

Insomma, sono attive delle "intricate" combinazioni di offerte niente male sul modello coinvolto, che potreste voler approfondire come si deve.