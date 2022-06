Unieuro: 49% di sconto su un TV Philips 4K da 55 pollici del 2021

Dopo aver riportato le offerte di Unieuro su 4 smart TV DVB-T2, cambiamo fascia di mercato perchè nell'ambito delle nuove offerte a tempo, la catena di distribuzione proporrà fino al 16 Giugno 2022 uno sconto del 49% su un TV a marchio Philips.

Si tratta del Philips 55PUS7406 della Serie 7000, con diagonale da 55 pollici e schermo 4K Ultra HD. Il costo proposto è di 399,90 Euro, in calo del 49% rispetto ai 799 Euro di listino. La catena di distribuzione supporta anche i pagamenti in tre rate a tasso zero ed interessi zero, che in questo caso sono da 133,30 Euro al mese, con possibilità di saldarli anche ina nticipo rispetto alle tempistiche previste.

Il televisore in questione è appunto dotato di un pannello 4K, con supporto Dolby Vision e Dolby Atmos ed ai principali formati HDR. Proprio il supporto per audio e formati video Dolby garantisce un'esperienza di visione dei contenuti di alta qualità. A livello software invece troviamo Android TV che consente di installare tutte le proprie app preferite. La scheda tecnica è completata dalla connettività HDMI.

Tramite la scheda prodotto è anche possibile aggiungere l'assistenza aggiuntiva per 36 mesi, che entra in vigore al termine della garanzia di legge di 24 mesi, a 129,99 Euro.