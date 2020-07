Unieuro, 5% di sconto extra sul catalogo: dagli smartphone alle smartband

Dopo aver parlato su queste pagine dello sconto relativo a Huawei P Smart 2020, torniamo a trattare il mondo delle offerte lanciate da Unieuro. Tuttavia, questa volta non ci riferiamo a un singolo prodotto, bensì alla possibilità di ottenere un 5% di sconto extra su tutto il catalogo.

Infatti, collegandoci al sito ufficiale di Unieuro nella giornata di oggi 27 luglio 2020, abbiamo notato che la nota catena ha inserito un banner nella parte alta del suo portale, in cui si legge: "5% extra sconto su tutto il catalogo. Consegna gratuita sopra i 49 euro". Insomma, l'iniziativa lanciata da Unieuro è molto chiara, anche se non sappiamo per quanto tempo rimarrà disponibile.

In ogni caso, per usufruire della promozione basta aggiungere il prodotto che si vuole acquistare al carrello. Nel banner presente sul sito di Unieuro non viene spiegato in modo chiaro se si intende veramente tutto il catalogo oppure se, come accaduto in passato, ci sia qualche limitazione, ma abbiamo provato a entrare nelle pagine di diversi smartphone, smartwatch e smartband e quasi tutti i prodotti rientravano in quest'iniziativa (sembrano non essere inclusi i dispositivi già in sconto nel contesto di altre iniziative, ad esempio quella "Sottocosto"). In linea generale, i prodotti che rientrano nella promozione presentano la scritta "5% extra sconto direttamente in carrello" in alto a destra (su PC).

Giusto per farvi degli esempi concreti di dispositivi in sconto, troviamo gli smartphone Samsung Galaxy A30s, Samsung Galaxy A51, Huawei P Smart 2019, Huawei P30 Lite New Edition e Xiaomi Mi 10 Lite. Per quanto riguarda, invece, le smartband, potreste voler dare un'occhiata a Xiaomi Mi Band 4 e Huawei Band 4.

Ovviamente, le tipologie di prodotti coinvolte sono anche altre. Se siete interessati, dovreste fare un giro sul portale ufficiale di Unieuro e dare un'occhiata a quali dispositivi rientrano nella promozione.