Unieuro, 5 smartphone sotto i 200 Euro per un periodo limitato

Unieuro sta continuando a proporre diversi volantini in questo periodo ma non solo: assieme allo Speciale LG su TV OLED e NanoCell, troviamo anche una vasta gamma di sconti su diversi smartphone per ogni fascia di prezzo possibile. Tra di essi, in questa occasione proporremo alcuni modelli dal prezzo inferiore ai 200 Euro.

Cominciamo dal modello meno costoso ovvero Xiaomi Redmi 9A, smartphone proposto a 99,99 Euro anziché 119,90 Euro e dotato di display IPS LCD da 6,53 pollici, chipset MediaTek Helio G25 octa-core a 2GHz, 2 GB di RAM, 32 GB di spazio di archiviazione espandibile con microSD e una batteria da 5000 mAh. Lato fotocamera troviamo una singola lente posteriore da 13 megapixel e una anteriore da 5 megapixel.

Segue dunque Xiaomi Redmi 9T, dispositivo mobile con schermo IPS LCD Full HD+ da 6,53 pollici, chipset Qualcomm Snapdragon 662 a 2 GHz, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna espandibile sempre con microSD e una batteria da 6000 mAh. Per quanto concerne le fotocamere, in questo caso troviamo quattro lenti sul retro (48MP + 8MP + 2MP + 2MP) e la lente anteriore da 8MP. Il prezzo scontato qui è pari a 179,99 Euro al posto di 199,90 Euro.

Sempre restando sul marchio cinese troviamo Xiaomi Redmi Note 10, proposto a 199 Euro anziché i 229,90 Euro di listino. Questo smartphone figura un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione 2400 x 1080, SoC Qualcomm Snapdragon 678 con frequenza a 2.2 GHz, 4 GB di RAM, 128 GB di archiviazione espandibile, batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 18W e quad-camera posteriore (48MP + 8MP + 2MP + 2MP), accompagnata da un singolo sensore selfie da 13MP.

Passando a un altro marchio troviamo Oppo A72 brandizzato Vodafone, dotato di chipset Qualcomm Snapdragon 665, sempre 4 GB di RAM, 128 GB di archiviazione e batteria da 5000 mAh, mentre il singolo sensore anteriore è da 16 megapixel e posteriormente troviamo quattro fotocamere (48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP), per uno schermo LCD TFT FHD+ da 6,5 pollici. Lo sconto proposto porta questo smartphone a 169,99 Euro a partire dai 279,90 Euro di listino.

Dulcis in fundo, segnaliamo anche Samsung Galaxy A21s, smartphone entry-level proposto da Unieuro a 189,99 Euro al posto dei 219,90 Euro di listino. Sotto la scocca troviamo il chip Exynos 850 octa-core assieme a 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione espandibile fino a 512 GB, per una batteria dalla capienza pari a 5000 mAh. Qui il comparto fotocamera è caratterizzato da quattro sensori sul retro (48MP + 8MP + 2MP + 2MP) e uno selfie da 13MP, mentre il display è identico a quello di Oppo A72, ovvero un pannello TFT HD+ da 6,5 pollici.

Tra le altre offerte da Unieuro segnaliamo anche l’esclusiva sull’aspirapolvere Dyson Omni-glide.