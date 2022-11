Unieuro, 50% di risparmio e sconto extra su caricabatterie wireless 10W

Non sono attive solamente offerte Unieuro su laptop da gaming in questo inizio novembre 2022. Infatti, la ben nota catena ha avviato una doppia promozione su un caricabatterie wireless low cost, utilizzabile per caricare un buon numero di smartphone.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto, il modello Cellularline Wireless Fast Charger Easy, che può essere utilizzato per caricare senza fili dispositivi compatibili a marchio, ad esempio, Apple e Samsung, viene adesso proposto a un prezzo pari a 14,99 euro sul portale Unieuro. Da quest'ultimo si apprende che in precedenza il costo del prodotto era di 29,99 euro, dunque lo sconto di base è del 50%.

Tuttavia, premendo sul pulsante "Aggiungi al carrello" è possibile ottenere un risparmio extra del 5% direttamente in carrello. In parole povere, il prezzo finale che viene indicato sul sito Web di Unieuro è di 14,24 euro. Potrebbe insomma trattarsi di una buona occasione per chi è alla ricerca di un caricabatterie wireless.

Questo anche in virtù del fatto che il prodotto viene proposto a 20,99 euro sul sito Web MediaWorld. Per quel che riguarda, invece, Amazon Italia, in questo caso il prezzo è di 14,99 euro (con un ulteriore sconto al check-out di 0,74 euro, che porta il costo finale a 14,25 euro). Insomma, guardando anche agli altri principali store online, sembra trattarsi di un buon periodo in generale per "mettere le mani" sul caricabatterie.