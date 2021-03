Unieuro, fino al 50% di sconto su diversi smartphone Motorola: c'è il modello Edge

Unieuro in questi giorni sta offrendo tra le offerte Solo Online un TV Ultra HD 4K Philips da 70 pollici, ma non mancano anche gli sconti del volantino primaverile. Tra queste, notiamo in particolare quattro promozioni sugli smartphone a marchio Motorola, tra cui il modello Motorola Edge scontato del 50%.

Partiamo dal telefono più economico, ovvero Motorola moto e6s: tra le specifiche tecniche troviamo lo schermo IPS LCD da 6,1 pollici e, sotto la scocca, chip MediaTek Helio P22 assieme a 2 GB di RAM, 32 GB di memoria interna espandibile tramite microSD fino a 512 GB, doppia fotocamera posteriore (13MP principale + 2MP) e singolo sensore frontale da 5MP, per una batteria da 3000 mAh. La promozione porta il prezzo a 99,99 Euro contro i 129,99 Euro di listino.

Segue poi Moto G9 Play brandizzato TIM, dotato di schermo IPS LCD da 6,5 pollici, processore Qualcomm Snapdragon 662 octa-core, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna espandibile fino a 512 GB via microSD, tripla fotocamera posteriore (48MP principale + 2MP + 2MP) assieme al singolo sensore anteriore da 8MP e batteria da 5000 mAh. Il prezzo, in questo caso, scende da 229,99 Euro a 159,99 Euro.

Leggermente più costoso è invece Moto G 5G Plus brandizzato TIM, disponibile a 199,99 Euro anziché 299,99 Euro. Sotto la scocca figura il processore Qualcomm Snapdragon 765, accompagnato da 64 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite microSD fino a 1 TB, 4 GB di RAM, doppia fotocamera anteriore da 16MP + 8MP, setup posteriore quad-camera (48MP principale + 8MP + 5MP + 2MP) e batteria da 5000 mAh. Il display, infine, è un LTPS con refresh rate di 90Hz dalle dimensioni di 6,7 pollici.

Il prezzo più elevato lo troviamo nel caso di Motorola Edge, sempre brandizzato TIM, disponibile a 349,90 Euro anziché 699,90 Euro, per un risparmio di ben 350 Euro rispetto al costo di listino. In questo caso si parla di display OLED da 6,7 pollici con bordi curvi e refresh rate di 90Hz, processore Qualcomm Snapdragon 765G compatibile col 5G, 128 GB di archiviazione espandibile a 1 TB con microSD, 6 GB di RAM, 4500 mAh di batteria con ricarica rapida, modulo fotocamera posteriore a triplo sensore (64MP principale + 16MP + 8MP) e singolo sensore anteriore da 25MP.

Sempre da Unieuro, risulta disponibile in offerta anche un TV LG con supporto allo standard DVB-T2.