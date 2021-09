Unieuro: 50% di sconto su un monitor da gaming ed un TV DVB-T2 da 43'

Nel giorno in cui Mediaworld lancia i Megasconti, continuano le "Offerte Revolution" di Unieuro, che permette di godere di sconti fino al 50% su un monitor da gaming ed un TV DVB-T2.

Partendo dal monitor, si tratta del Lenovo Legion Y25-25 da 24,5 pollici, che viene proposto a 199,90 Euro, il 50% in meno rispetto ai 399,90 Euro di listino. Il monitor ha una risoluzione di 1920x1080 pixel ed è piatto, con tecnologia di retroilluminazione W-LED e tempo di risposta di 3ms. E' anche possibile effettuare il pagamento con la cassa veloce PayPal ed aggiungere l'assistenza extra, della durata di 36 mesi, a 49,99 Euro.

Tra le offerte segnaliamo anche la smart tv Hitachi 43HAK6157 da 43 pollici DVB-T2 e DVB-S2, che viene proposta a 299 Euro, in calo del 34% rispetto ai 459,90 Euro di listino. In questo caso ci troviamo di fronte ad un pannello con risoluzione di 3840x2160 pixel, quattro porte HDMI e sistema operativo Android. Possibile aggiungere l'assistenza da 36 mesi extra a 109,99 Euro.

In entrambi i casi la consegna a domicilio è gratuita così come il ritiro in negozio, a costo zero. Le promozioni saranno disponibili per i prossimi 3 giorni e 12 ore dal momento in cui stiamo scrivendo, dal momento che il volantino scade il 23 Settembre.