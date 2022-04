Unieuro, 50% di sconto su un TV QLED 4K da 55 pollici di Samsung

Dopo aver trattato il NO IVA Show di Unieuro, torniamo ad approfondire quanto proposto dalla ben nota catena. Infatti, un TV QLED 4K da 55 pollici di Samsung è finito in offerta.

Più precisamente, il modello Samsung Series 8 QE55Q80A viene adesso venduto a un prezzo pari a 737,56 euro sul sito Web di Unieuro. Da quest'ultimo portale apprendiamo che generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 1.499 euro. In parole povere, c'è un possibile risparmio di 761,44 euro, ovvero lo sconto è del 50% (il costo del televisore è stato dimezzato). In ogni caso, si tratta di una "Promo Weekend TV", dunque l'iniziativa rimarrà disponibile per relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia.

In ogni caso, la scheda tecnica di Samsung Series 8 QE55Q80A include un pannello QLED da 55 pollici con risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel), nonché 4 porte HDMI. Non manca ovviamente il supporto a tutte le funzionalità smart del caso, grazie al sistema operativo Tizen, così come sono chiaramente presenti gli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Per il resto, approfondendo quanto proposto dagli altri principali store online in merito al televisore, abbiamo notato che MediaWorld ha rilanciato. Infatti, in questo caso il prezzo del prodotto è di 719 euro. Per quel che riguarda, invece, i rivenditori di Amazon Italia, questi ultimi propongono il TV a partire da 803,87 euro.