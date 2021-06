Unieuro: 50% di sconto su un TV Samsung QLED da 55 pollici

A poche ore dalla segnalazione dell'offerta Amazon su un TV Samsung QLED, ci spostiamo su Unieuro che tra le sue promozioni propone il 50% di sconto su un TV Samsung QLED da 55 pollici, con un risparmio netto di 1000 Euro.

Il TV in questione è il QE55Q90TAT da 55 pollici della Series 9, che è disponibile a 999 Euro, appunto il 50% in meno rispetto ai 1999 Euro di listino. Il risparmio netto è quindi di 1000 Euro, ed Unieuro garantisce sia la consegna a domicilio a costo zero che il ritiro in negozio.

E' inoltre anche possibile aggiungere l'assistenza aggiuntiva da 36 mesi che entra in vigore a decorrere dal termine della garanzia di legge di 24 mesi, semplicemente spuntando la casella dedicata a pegando il sovrapprezzo di 189,99 Euro una tantum.

Il modello del TV in questione è dotato di un pannello QLED 4K Ultra HD con risoluzione di 3840x2160 pixel, e supporta anche i sintonizzatori digitali DVB-C, DVB-S2 e DVB-T2, mentre come sistema operativo troviamo Tizen.

Unieuro propone anche un'ampia gamma di accessori come staffe, cavi HDMI, soundbar ed altro, pagando i costi relativi.

Nessuna informazione invece sulla data di scadenza dell'offerta, ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in casod'interesse.