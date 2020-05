Unieuro: 50% di sconto sul TV Samsung QLED Q80R da 65'

In occasione dei Samsung Dream Days di Unieuro, la catena di distribuzione propone un interessante sconto su un TV QLED della società coreana, della gamma Q80R del 2019.

Nello specifico, il modello con pannello da 65" può essere portato a casa a 999 Euro, il 50% in meno rispetto ai 1.999 Euro di listino. Tale prezzo si traduce in un risparmio netto di 1.000 Euro. L'e-commerce consente anche di aggiungere l'assistenza aggiuntiva di 36 mesi, a fronte di un sovrapprezzo di 169,99 Euro.

Per quanto concerne le specifiche, il Q80R si basa sul processore Quantum 4K che attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale ottimizza le prestazioni in tempo reale in base alle condizioni di visione ed i contenuti, ma è presente anche la tecnologia di retrolluminazione Direct Full Array 6X. Attraverso l'utilizzo del Quantum HDR1500 invece è possibile creare contrasti più profondi per ampliare la luminosità, che rappresenta un vantaggio importante soprattutto nelle scene di notte. Samsung ha guardato anche al gaming, con la tecnologia FreeSync VRR che riduce il ritardo nella ricezione del segnale.

I prodotti in offerta nell'ambito dei Samsung Dream Days sono davvero tanti, e per la lista completa vi rimandiamo alla pagina dedicata. Unieuro consente non solo di ricevere i prodotti a casa, ma anche di ritirarlo inmagazzino.