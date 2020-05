Unieuro: 500 Euro di sconto sul TV Panasonic TX-55GZ1000E da 55' OLED

Nuova offerta di Unieuro sui TV. Quest'oggi la catena di distribuzione propone un interessante sconto sul Panasonic TX-55GZ1000E da 55 pollici, che è universalmente riconosciuto come uno dei migliori OLED del segmento di mercato.

Il televisore, che offre un'elevata qualità di visione garantita dal produttore, ha un pannello OLED con supporto 4K Ultra HD e risoluzione di 3840x2160 pixel, e può essere acquistato a 1.299 Euro rispetto ai 1.799 Euro, per un risparmio del 27% pari a 500 Euro netti.

Il TV Panasonic è basato sul processore HCX Pro Intelligente per colori accurati, neri profondi e dettagli precisi. Presente chiaramente il Dolby Vision e l'HDR10+ per un'elevata qualità delle scene, mentre il Dolby Atmos è in grado di ricreare un'atmosfera cinematografica realistica.

Chiaramente presente il supporto al digitale terrestre DVB-T2 di nuova generazione, mentre la funzione Bluetooth Audio Link consente di collegare il TV ad un altoparlante wireless attraverso la tecnologia di connettività. A livello software la funzione Easy TV consente di controllare la riproduzione dei contenuti con la voce, grazie ad Alexa, ed è possibile installare varie applicazioni come YouTube, Prime Video, DAZN, Netflix, RaiPlay, Rakuten TV ed altre.

Unieuro garantisce anche la consegna a domicilio gratuita, ma nella scheda è comunque presente l'indicazione che il TV è "ordinabile previa verifica disponibilità".